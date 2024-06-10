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商品詳細
2年ほど前に購入しましたが、使用機会がないため出品いたします。使用回数は3度ほどです。ジャンニノターロ/ONでもOFFでも使える、大人の女性向けのおしゃれなデイリーバッグLAURADIMAGGIOのデザイナーとして有名なGIANNINOTARO(ジャンニ・ノターロ)が監修し、2007年イタリア・ナポリで誕生したバッグブランド”CarolJ. ”「キャロル・ジェイ」。上質なレザーを使いすべてMadeinItalyでほどよいトレンドを取り入れたハイセンスなデザインが魅力です。日本でもここ数年注目されているブランドで、ONでもOFFでも使える、大人の女性向けのおしゃれなデイリーバッグが揃っています。ゴールドの金具使いや、ワンハンドルに小ぶりなフォルムと、クラシカルな雰囲気が漂うハンドバッグ。取り外し可能なショルダーストラップ付きの2way仕様で、肩掛けや、斜め掛けで持つことで程よくカジュアルダウンし様々なスタイリングにもマッチします。定価 30,000位カラー ベージュ付属品はショルダーストラップ、保存袋サイズ 平置き約22×28幅8
http://narcologia.ru/goods/reproduce469355.html
http://narcologia.ru/goods/update210995.html
http://narcologia.ru/goods/injure750267.html
キャロルジェイ GIANNI NOTARO/レザー ワンハンドル 2WAYバッグ
キャロルジェイ GIANNI NOTARO/レザー ワンハンドル 2WAYバッグ
キャロルジェイ GIANNI NOTARO/レザー ワンハンドル 2WAYバッグ
キャロルジェイ GIANNI NOTARO/レザー ワンハンドル 2WAYバッグ
キャロルジェイ GIANNI NOTARO/レザー ワンハンドル 2WAYバッグ
キャロルジェイ GIANNI NOTARO/レザー ワンハンドル 2WAYバッグ
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キャロルジェイ GIANNI NOTARO/レザー ワンハンドル 2WAYバッグ
キャロルジェイ GIANNI NOTARO/レザー ワンハンドル 2WAYバッグ
キャロルジェイ GIANNI NOTARO/レザー ワンハンドル 2WAYバッグ
キャロルジェイ GIANNI NOTARO/レザー ワンハンドル 2WAYバッグ
キャロルジェイ GIANNI NOTARO/レザー ワンハンドル 2WAYバッグ
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http://narcologia.ru/goods/injure750267.html
キャロルジェイ GIANNI NOTARO/レザー ワンハンドル 2WAYバッグ
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キャロルジェイ GIANNI NOTARO/レザー ワンハンドル 2WAYバッグ
キャロルジェイ GIANNI NOTARO/レザー ワンハンドル 2WAYバッグ
キャロルジェイ GIANNI NOTARO/レザー ワンハンドル 2WAYバッグ
キャロルジェイ GIANNI NOTARO/レザー ワンハンドル 2WAYバッグ
キャロルジェイ GIANNI NOTARO/レザー ワンハンドル 2WAYバッグ
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キャロルジェイ GIANNI NOTARO/レザー ワンハンドル 2WAYバッグ
キャロルジェイ GIANNI NOTARO/レザー ワンハンドル 2WAYバッグ
キャロルジェイ GIANNI NOTARO/レザー ワンハンドル 2WAYバッグ
キャロルジェイ GIANNI NOTARO/レザー ワンハンドル 2WAYバッグ