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商品詳細
ロンシャンルプリアージュ オリジナルМトラベルバッググレナデン リサイクルキャンバス旧サイズ表記は ルプリアージュXLとなります。定価¥26,400新品未使用になります。使用するつもりで購入しましたが、想像と違った色味だったので出品いたします。コンパクトに折りたたんだ状態での発送となります。LONGCHAMPロンシャンルプリアージュ
http://narcologia.ru/goods/freezer202198.html
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ロンシャン ル プリアージュ オリジナルМ トラベルバッグ
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