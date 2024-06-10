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ロンシャン ル プリアージュ オリジナルМ トラベルバッグ
商品番号 J43524868776
商品名

ロンシャン ル プリアージュ オリジナルМ トラベルバッグ
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 9,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロンシャンルプリアージュ　オリジナルМトラベルバッググレナデン　リサイクルキャンバス旧サイズ表記は　ルプリアージュXLとなります。定価¥26,400新品未使用になります。使用するつもりで購入しましたが、想像と違った色味だったので出品いたします。コンパクトに折りたたんだ状態での発送となります。LONGCHAMPロンシャンルプリアージュ
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