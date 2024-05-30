【最終価格ファミリア×ハウスオブアンリ 】コラボ かごバッグ



【VERYコラボ】hansry カゴバッグ 本革フリンジ with パール XSmall VERY8月号掲載 | hansry powered by BASE



ディーン＆デルーカ×BEAMS“船型”コラボ保冷カゴバッグ、5月23日予約 ...



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カラー···グリーンfamiliarとハウスオブアンリのコラボレーションのカゴバックです。収納力もあり、デザインに一目惚れして購入しました。前面はビーズのfamiliarチェック。背面は紺のフェルト仕様です。ビーズの装飾がとても豪華なカゴバックです。一年を通してお使いいただけると思います。内側には小ポケットが2箇所あり便利です。ファスナーもついているため、中身が見えずに安全です。目立った汚れはありませんが、背面のフェルト地の一部に保管時についた？生地の毛玉のようなものがあります。また持ち手は白色の革なので購入時よりは経年劣化が見られると思います。細かい事が気になる方、完璧を求められる方は購入をお控えください。#familiar#ファミリア#ハウスオブアンリ