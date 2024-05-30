美品　ルイヴィトン アズール ヴィエノワ ダミエ　i11771

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大阪の正規店で購入しました。金具部分に小傷ありますが、その他目立った傷汚れ等なく綺麗だと思います！写真ご確認の上ご購入お願い致します。LOUISVUITTONLV人気折り畳み財布【サイズ】縦約9横約13.4マチ約2.3★注意事項★写真に写っているものが全てになります。商品は全て百貨店・正規店・ブランドショップ・質屋・古物業者競市などで購入したものとなりますのでご安心ください。100%正規品ですが、万が一偽物だった場合全額返金させて頂きます。※イタズラ防止のため偽物だという証明書等をご提示頂いた場合に限ります。【古物商許可番号】大阪府621110190967中古品としてのご理解を頂くと同時に、トラブルを避けるため神経質な方のご購入はお控え頂きますようお願い致します。