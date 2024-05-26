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ラシット コットンジャガード　スマホショルダー　ライトイエロー
商品番号 X83185060893
商品名

ラシット コットンジャガード　スマホショルダー　ライトイエロー
ブランド名 ラシット
特別価格 税込 2,293 円
在庫状況 あり

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商品詳細

近年人気のコットンジャガード素材の2023年春夏限定色・ライトイエローのフォーンバッグです。高さ18、幅13.5、マチ2.5センチです。色や素材が違うものを愛用していますが、旅館やホテルの食事会場に持っていくのに最適です。標準的な大きさの折り財布も入りますが、その場合スマホは外ポケットに入れることになると思います。お値下げは不可とさせていただきます。即購入OKですが、購入後にメッセージをお願いいたします。素材···コットン(キャンバス/帆布)カラー···イエロー
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