ROPE ロペ　ショルダーバッグ

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ROPEの未使用のショルダーバッグです。購入後、一度も使用せず暗所に保管していました。ショルダー部分もフィルムを巻いたままの状態です。スタイリングしやすいデザイン、カラーかと思います。◆サイズ（cm）：持ち手100×マチ6×高さ14×幅21◆素 材：牛革◆原産国：大韓民国◆カラー：ブラック◆定 価：31,900円◆専用箱あり※専用箱を緩衝材で包んで配送する予定です。↓以下はサイトからの引用です---------------------------------------------------------------------------人気のトレゾから新作が登場!シンプルボディにゴールドが効いた洗練デザインがコーデのポイントに!ロペトレゾのシグネチャーバッグシリーズからNEWアイテムがリリース!すっきりとしたスクエアフォルムながら、フロントのメタル金具がアクセントになったデザインです。キラリとしたゴールドカラーがとてもエレガントでモードな印象。シンプルな着こなしに合わせるだけでオシャレ感がグッとアップします。素材...牛革(本革)カラー...ブラック