ロエベ　キャンバス\u0026レザー　クッショントートスモールバッグ

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商品詳細
ロエベのトートバッグです。新品未使用自宅保管になります、細かい傷等気にされる方はご遠慮ください。幅約31センチ、高さ約24センチ。素人採寸になりますので多少の誤差はご了承くださいませ。ロエベ公式オンラインショップで購入。付属品は全てありますが、個人名記載のものはお付けできません。ロエベのお箱に入れてビニール等で包んでの発送予定です。
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