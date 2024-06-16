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CELFORD（セルフォード）ビジュー付フェイクファーストール ライトベージュ
商品番号 E53717109020
商品名

CELFORD（セルフォード）ビジュー付フェイクファーストール ライトベージュ
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

このたびはご覧頂きましてありがとうございます。CELFORD新作です。新品、未使用、タグ付きです。なるべく即日発送させて頂きます。CELFORDビジュー付フェイクファーストール価格　¥11000素材　表地:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル100%メーカー品番　CWGG234518人気の型をリバイバルしたフェイクファーショール。付属のブローチはスクエアシルエットでシャープさを残しました。纏うだけで華やかで贅沢な雰囲気を演出。シルク調の裏地を使用し、ノースリーブでもストレスの無い肌触りです。カラー...ベージュ柄・デザイン...無地素材...フェイクファー
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