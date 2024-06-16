CELFORD（セルフォード）ビジュー付フェイクファーストール ライトベージュ

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商品詳細
このたびはご覧頂きましてありがとうございます。CELFORD新作です。新品、未使用、タグ付きです。なるべく即日発送させて頂きます。CELFORDビジュー付フェイクファーストール価格 ¥11000素材 表地:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル100%メーカー品番 CWGG234518人気の型をリバイバルしたフェイクファーショール。付属のブローチはスクエアシルエットでシャープさを残しました。纏うだけで華やかで贅沢な雰囲気を演出。シルク調の裏地を使用し、ノースリーブでもストレスの無い肌触りです。カラー...ベージュ柄・デザイン...無地素材...フェイクファー
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CELFORD (セルフォード)ビジュー付フェイクファーストール 23秋冬【CWGG234518】マフラー・ストール - 通販セレクトショップ HeartySelect | TODAYFUL.SNIDEL.CELFORD.COCODEAL等正規取扱 大阪枚方くずは
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