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Panasonic SR-VSX109-W
商品番号 D46231637355
商品名

Panasonic SR-VSX109-W
ブランド名 パナソニック
特別価格 税込 18,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます炊飯器を使わない生活に変わった為、出品します日々使用していましたが動作不具合等はありませんでした使用上の細かい傷、多少の汚れはありますがまだまだ綺麗な状態かと思います説明書はございませんが公式でwebで公開されていますよろしくお願いいたします(^^)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーPanasonicSR-VSX109-Wcolor:WHITE加熱方式:圧力電磁加熱炊飯器・マイコン炊き:マイコン炊き可炊飯器・容量クラス別:1.0〜1.4L炊飯器・容量クラス別2:1.0〜1.3L炊飯釜種類:炊飯電子ジャー#パナソニック#Panasonicカラー···ホワイト炊飯量···5.5合～8合未満タイプ···圧力IH炊飯器PanasonicSR-VSX109-Wcolor:WHITE加熱方式:圧力電磁加熱炊飯器・マイコン炊き:マイコン炊き可炊飯器・容量クラス別:1.0〜1.4L炊飯器・容量クラス別2:1.0〜1.3L炊飯釜種類:炊飯電子ジャー#パナソニック#Panasonic
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