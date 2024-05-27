最新ke-nonケノンver8.6金ゴールド★スーパープレミアムカートリッジ2

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最新ke-nonケノンver8.6金ゴールド★スーパープレミアムカートリッジ2です。ほんのお気持ち程度なら値下げ交渉可能ですので希望金額のご提示お願い致します。即購入可能です。出品物はケノン本体ver8.6、元箱、電源ケーブル、サングラス、説明書、袋、スーパープレミアムカートリッジ2で全てです。本体、箱ともに綺麗です。カートリッジは使用に伴う焦げが御座いますので細かい方は購入お控え下さい。カートリッジの残量はLV1で2910416発、LV10で485069発とたっぷり残っています。