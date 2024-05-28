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- 極美品✨LenovTAB2 501LV ワイモバイル ミッドナイトブルー
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商品詳細
୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧ご覧頂きありがとうございます✩︎⡱୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧∞商品について∞LenovoTAB2501LVワイモバイル画面サイズ:8インチ画面解像度:1280x800OS種類:Android5.0ストレージ容量:8GBメモリ:2GBCPU:MT8735重量:353g幅:125.5mm高さ:9.3mm奥行:212.3mmカラー:ブルー本体カードスロット:microSDカードカメラ画素数:500万画素タブレット端末など、詳しくないので、型番などご自身で調べていただいて、間違い無いか確認をよろしくお願い申し上げます。○商品状態本体、液晶画面にはキズなどなくとても綺麗な状態です！✨○付属品お写真のもの全てです。※充電器はございません。⚠︎︎商品はあくまで中古です。素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。∞配送について∞⚠︎︎商品は丁寧に梱包致します。管理No.0006-3001
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