象印 電子保温ジャー 2升2合 業務用 ステンレス THS-C40A-XA

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★商品内容★電子保温ジャー2升2合業務用ステンレスTHS-C40A-XAお写真のものがすべてです。 ★商品状態★自宅にあった商品です電源繋いで通電し、熱は確認しました。出品にあたり簡単に清掃は行いました。外観は傷、よごれはあるかと思いますが、内窯含め、内部は問題なく使用できるほどの状態かと思います。中古品であるため、上記以外の内容が確認できても、対応致しかねますのでご了承ください。トラブル防止のため下記注意点です。◎写真に写ったものが全てです。◎中古品ですので記載にない汚れやこすれ、傷などがある場合があります。◎保管中の汚れ・擦れなどがあるかもしれません。また素人検品のため多少の見落としはお許し下さい。◎撮影時の状況やPC環境により色が若干異なる場合があります。◎ユーズド品のため神経質な方はご遠慮下さい。◎使用頻度の感覚には個人差がありますのでご了承下さい。商品到着後に上記に記載しておりますように現状品お渡しになります。中古品のためNRNCでお願いいたします。★配送匿名配送何かありましたらお気軽にお問い合わせください。