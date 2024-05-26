ランドクルーザープラド150後期　純正サスペンション・ショック・ラテラルロッド

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ランドクルーザープラド150後期ディーゼルの純正サスペンション・ショック・ラテラルロッドのセットになります。2023年3月納車後37キロでジャオスのサス・ショックに変えていますので、比較的キレイな物になると思います。ZEALのステッカー・デフダウンした時に外れた部品・純正スタビリンクも付属致します。純正戻し等にいかがでしょうか。部品の発送はクロネコヤマトで3個口になる予定です。