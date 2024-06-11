86 BRZ 純正エキゾーストマニホールド

用品の種類···エキゾーストマニホールドスズキ/トヨタ人気モデル···86(ハチロク)対応車種メーカー···トヨタ、スバル三菱/スバル/日産人気モデル···BRZ新型86BRZ(ZN8ZD8)用新車外しの物を2023年の4月に取り付けし2000キロ走行後取り外しました。錆、ハニカム崩れもなくまだまだ使っていただけると思います。また、ZN6ZC6に取り付けするとマニホールドのレイアウト改善によるパワーアップの恩恵も受けられるので流用にも適していると思います。オマケでガスケットもつけます。



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