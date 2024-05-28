パジェロミニ　オートマ　4WD

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商品詳細
10月31日まで、ドラレコorAppleCarPlay対応ディスプレイオーディオをプレゼント致します。※三重県内は納車費用無料です。車検2年つけて納車致します。メーカー •••三菱車種 •••パジェロミニ年式 •••H8年式走行距離 •••136000km色 •••グレー有効期限 •••車検なし切り替え式4WDパワーウインドウエアコンよく効きますオートマ調子良いです金額は車両価格です。現状販売が可能です。中古車の為、必ず現車確認をよろしくお願いします。
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