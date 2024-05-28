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バドシフトになります07スーパーグレートで使っていましたよくあるクリスタルシフトノブは被るので当方はこちらを使っておりました。多少の使用感はありますがまだまだいけます☑入札前にプロフ必読他にもスーパーグレート、トラック部品等出品しております