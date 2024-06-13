CBR600RR ST600コンプリート付属　モリワキステッププレート

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モリワキ コンプリートのCBR600RR用ステッププレートとステップバー及び ハルクプロ CBR600RR用のハンドルキットです。ハンドルバーはスロットルの回り留め加工穴が複数あります。ステップは未使用に近い状態です。