CBR600RR ST600コンプリート付属　モリワキステッププレート

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商品詳細
モリワキ コンプリートのCBR600RR用ステッププレートとステップバー及び ハルクプロ CBR600RR用のハンドルキットです。ハンドルバーはスロットルの回り留め加工穴が複数あります。ステップは未使用に近い状態です。
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http://narcologia.ru/goods/parenthesis336144.html
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