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カワサキ　ゼファー400　エルサウンドマフラ　4-2-1レア当時物
商品番号 L49141916392
商品名

カワサキ　ゼファー400　エルサウンドマフラ　4-2-1レア当時物
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 20,916 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入禁止コメントヨロシクお願いします。希少初期エルサウンド4-2-1　42.7パイゼファー400用Z400gpZ400FX15年前頃に購入しました。カワサキKawasakiゼファーＧＰFX希少レア物当時物旧車
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