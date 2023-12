Herlipto Room Diffuser - ROSE BLANCHE

HerliptoRoomDiffuser-ROSEBLANCHE-ローズブランシュの香り10月上旬購入上質に香り立ち、お部屋の空間をワンランクアップさせてくれる特別なルームディフューザー。HerliptoBEAUTYならではの心地よくまろやかに空間を満たす香気はもちろん、細部までこだわりを詰め込んだ上品なビジュアルも特徴のひとつ。繊細に輝くゴールドのブランドロゴをあしらったモダンで洗練されたデザインがラグジュアリーな存在感を放ち、インテリアとしても空間を彩ります。また、タイムレスにお使いいただけるデザインのため、フレグランスを楽しんだ後フラワーベースとしてなど様々な用途で長くお楽しみいただけます。



Room Diffuser - ROSE BLANCHE -



Room Diffuser - ROSE BLANCHE -



Room Diffuser - ROSE BLANCHE -



Room Diffuser - ROSE BLANCHE -



Room Diffuser - ROSE BLANCHE -



Room Diffuser - ROSE BLANCHE -



Room Diffuser - ROSE BLANCHE -



小嶋陽菜プロデュースの「Her lip to BEAUTY」よりブランド初となる ...



Roll-on Perfume Oil - ROSE BLANCHE -



herlipto ローズブランシェルームスプレー herlipto beauty 【時間指定 ...



小嶋陽菜プロデュースのHer lip to BEAUTYが銀座三越にてポップアップ ...



ROSE BLANCHE 1st Anniversary



Roll-on Perfume Oil - ROSE BLANCHE -



Her lip to - Room Diffuser - ROSE BLANCHE -の通販 by m ...



Roll-on Perfume Oil - ROSE BLANCHE -