YOSA ライトケープ

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★購入前コメント必須同時購入でお値引いたしますが単体ではあまり考えていません。交渉希望の方は必ずご希望額をお願いします。YOSAのライトケープルルオン定価54540円チャコール、チタンではなく最新のものです。個人的に1年ほど使いました。フード裏にうっすら汚れ(洗っておちないのでカビ？）と、外干ししていたのでジップ付近にほんのり日焼けがみられるため格安にしておりますが、目立つものでないためお店で使用する分には問題なく使って頂けます。ハーブの匂いが付いています。新品・超美品をお求めの方、神経質な方は御遠慮ください。種類···よもぎ蒸し定価:￥54450です。ヨサライトケープYOSAルルオン