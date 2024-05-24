アディダスロゴジャージ　MM4

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柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブルーフード...フードなし季節感...秋、冬❤即購入OK❤購入＆コメントの前にプロフ欄の必読をお願い致します。【商品説明】ブランド/アディダス商品名/ジャージカラー/ブルー素材/ポリエステル100％サイズ/160サイズ身幅約45cm/肩幅約15cm/袖丈約73cm/総丈約65cm※素人平置き採寸の為誤差はご了承ください。☆管理番号☆N-9【状態】写真にて、確認お願いします。