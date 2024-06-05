バスすべり台 大型遊具 スウィング キッズ キッズパーク 誕生日プレゼント

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商品名バスすべり台 本体サイズ●バス滑り台：幅196×奥行53×高さ75cm●本体重量：約9.6kg●梱包重量：11.3kg材質●スチール、PP備考●耐荷重：約50kg●対象年齢：1-8歳●メーカー1年保証配送料●無料 ※沖縄、離島の場合では発送できません。仕様●組立品です●組立時間：約30分商品補足説明●プラスチックの製造過程で微細な傷や黒い点のような汚れが生じる場合がございますが品質上問題ありません。●組み立て後は定期的にナットの緩みがないか確認してください。●平らな場所でご使用ください。●お子様が遊ばれる際は、保護者が付き添い、安全にご注意ください。3in1バス滑り台バス\u0026滑り台\u0026バスケットゴールHappyBus→機能満載Happypoint01運転手さんになろう！おもしろい運転ゲーム子供の想像力を高める360度回転できるボタンは音が鳴る片側ドアは開閉可能なので、乗り降り楽々！子供の秘密基地になれる独立性を育てるドアからバスに入られる。広いスペースで絵本を読んだり、おもちゃで遊んだりして、快適で安全！Happypoint02 滑り台広い準備スペースで、小さい子供でも安心エンボス加工段階で、上がり下がり安全高さ8.5ｃｍスライダー安全ガード三段式設計で安全な緩衝角度Happypoint03 バスケットゴール付き着脱可能なバスケットゴールがついており、楽しくバスケットボール選手になろう！HappyBus→組立かんたん手でくるくる締めるだけで組立できる。ほぼ工具不要！HappyBus→安全認証安全性テストに合格し、EN71証明書を取得済み