長谷川貞信　高津西阪雪

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商品詳細
長谷川 貞信の絵です。経年劣化は見られますが、破けたりとかはないです。額横32.7センチ縦26.6センチ厚み2.5センチ絵横16.5センチ縦11センチ
http://narcologia.ru/goods/mobilehome845843.html
http://narcologia.ru/goods/smear412204.html
http://narcologia.ru/goods/unusable275974.html
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