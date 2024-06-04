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- 鹿島アントラーズレプリカユニホーム【S】 #9大迫勇也
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商品詳細
大迫勇也選手が鹿島アントラーズに在籍していた頃のレプリカユニホームです。2010年に購入し使用せず保管していた物です。キズや汚れほつれなどは確認できませんでした。比較的綺麗な状態ですが、素人保管という事をご了承のうえご検討お願いします。畳んだ際の跡があるためお安くしました。種類···レプリカユニフォームリーグ···J1#9大迫勇也
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