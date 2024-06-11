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【美品】ポケモンカード　ポピー　SAR
商品番号 E64600119541
商品名

【美品】ポケモンカード　ポピー　SAR
ブランド名 Espare
特別価格 税込 3,256 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。開封後間もない商品です。写真をよくご覧の上、ご購入ください。すり替え防止のため、返品、交換不可とさせていただきます。発送にあたってはスリーブに入れてプチプチでまかせてもらいます。以上のことを、ご承知の上ご購入ください。ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)
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