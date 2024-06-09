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インハイ限定ロンT
商品番号 E54191311432
商品名

インハイ限定ロンT
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···その他色、カーキ用途···軟式・ソフトテニスサイズ···Oサイズ先日この色違いを買ったため、出品しました。
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