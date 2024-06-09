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ナイキ　ＶＲ ＰＲＯ コンボ　ダイナミックゴールド　アイアン
商品番号 M48108619347
商品名

ナイキ　ＶＲ ＰＲＯ コンボ　ダイナミックゴールド　アイアン
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 20,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー名ナイキモデル名VRPROCOMBOシャフト名ダイナミックゴールド本数6内容5-9P硬さS200長さ37.75バランスD3428gナイキはもう市場撤退したためレアなモデルになります。中古品ですので神経質な方はご遠慮ください
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