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ナイキ　テニスシューズ　アルカラス使用モデル　26.5　未使用　ズームヴェイパー
商品番号 O80780391765
商品名

ナイキ　テニスシューズ　アルカラス使用モデル　26.5　未使用　ズームヴェイパー
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 6,478 円
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商品詳細

ナイキテニスシューズアルカラス使用モデルズームコートヴェイパープロサイズ26.5センチ予備として保存していた物です。箱は捨ててしまいましたが新品未使用です。ウィンブルドンを優勝したアルカラス使用モデルで人気モデルの為すぐ発売後、即完売でした。中々出品されない商品ですのでご検討お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome69143.html
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