ナイキ　テニスシューズ　アルカラス使用モデル　26.5　未使用　ズームヴェイパー

ナイキテニスシューズアルカラス使用モデルズームコートヴェイパープロサイズ26.5センチ予備として保存していた物です。箱は捨ててしまいましたが新品未使用です。ウィンブルドンを優勝したアルカラス使用モデルで人気モデルの為すぐ発売後、即完売でした。中々出品されない商品ですのでご検討お願い致します。



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