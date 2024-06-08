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オリックス・バファローズ　夏の陣　ユニフォーム　#4森友哉　扇子　セット
商品番号 L48632800471
商品名

オリックス・バファローズ　夏の陣　ユニフォーム　#4森友哉　扇子　セット
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オリックス・バファローズのBs夏の陣配布ユニフォームと扇子（森友哉選手）のセットです。新品未使用、未開封です。ユニフォームを複数枚所有しているため出品します。是非ご検討のほどよろしくお願い致します。【注意事項】商品は配布時の状態でネコポスで発送予定です。種類···レプリカユニフォーム野球チーム···オリックス・バファローズ
http://narcologia.ru/goods/freezer431998.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle768266.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming988392.html

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