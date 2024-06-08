オリックス・バファローズ　夏の陣　ユニフォーム　#4森友哉　扇子　セット

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商品詳細
オリックス・バファローズのBs夏の陣配布ユニフォームと扇子（森友哉選手）のセットです。新品未使用、未開封です。ユニフォームを複数枚所有しているため出品します。是非ご検討のほどよろしくお願い致します。【注意事項】商品は配布時の状態でネコポスで発送予定です。種類···レプリカユニフォーム野球チーム···オリックス・バファローズ
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http://narcologia.ru/goods/forthcoming988392.html
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オリックスバファローズ 夏の陣 扇子 森友哉 新品 | フリマアプリ ラクマ
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