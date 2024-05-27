マンチェスターシティ 22-23シーズンCNYコレクションユニフォーム ...

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商品詳細
商品説明マンチェスターシティ2022-2023シーズンモデル、CNY(ChineseNewYear)コレクション、グラフィックシャツ ユニフォームです。サイズはインポートのSで、日本のMです。着用は2度ほどですが、裾元に5ヵ所ほど小さな引っ掻いたあとがあります。他に汚れやほつれはありませんよろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/preference363738.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle921066.html
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