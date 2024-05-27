マンチェスターシティ 22-23シーズンCNYコレクションユニフォーム ...

商品説明マンチェスターシティ2022-2023シーズンモデル、CNY(ChineseNewYear)コレクション、グラフィックシャツ ユニフォームです。サイズはインポートのSで、日本のMです。着用は2度ほどですが、裾元に5ヵ所ほど小さな引っ掻いたあとがあります。他に汚れやほつれはありませんよろしくお願い致します。



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