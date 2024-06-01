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YONEX パワークッション ソニケージ3ワイド テニスシューズ
商品番号 B33606739250
商品名

YONEX パワークッション ソニケージ3ワイド テニスシューズ
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 3,588 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックス(YONEX)パワークッションソニケージ3ワイドGCクレー・砂入り人工芝コート用テニスシューズブラック/ピンク(181)SHTS3WGC25cm10000円ちょっとでした。ヨネックス　テニスシューズレディースオムニ・クレーコート用1回3時間使用のみ。箱がないので、写真に写っているアシックスのシューズボックスに入れて発送します。アシックスのシューズボックスにガムテープを貼ってそのまま発送させていただきますのでご了承ください。対応コート...オムニ・クレー兼用
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