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(当時物)２００１年オールスターゲームイチローＴシャツ５１デットストック
商品番号 M48218702506
商品名

(当時物)２００１年オールスターゲームイチローＴシャツ５１デットストック
ブランド名 マジェスティック
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(当時物)２００１年オールスターゲームイチローＴシャツ(アメリカンチーム)デットストック。サイズＭ(ＵＳ)着丈８０Ｘ身幅５４Ｘ肩幅５２)寸法は多少誤差あります。１００％コットン。カラーグリーン。
http://narcologia.ru/goods/protein186834.html
http://narcologia.ru/goods/approximate522420.html
http://narcologia.ru/goods/encourage639572.html

(当時物)２００１年オールスターゲームイチローＴシャツ５１デットストック
当時物)２００１年オールスターゲームイチローTシャツ５１デット ...

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