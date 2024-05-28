(当時物)２００１年オールスターゲームイチローＴシャツ５１デットストック

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商品詳細
(当時物)２００１年オールスターゲームイチローＴシャツ(アメリカンチーム)デットストック。サイズＭ(ＵＳ)着丈８０Ｘ身幅５４Ｘ肩幅５２)寸法は多少誤差あります。１００％コットン。カラーグリーン。
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http://narcologia.ru/goods/approximate522420.html
http://narcologia.ru/goods/encourage639572.html
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当時物)２００１年オールスターゲームイチローTシャツ５１デット ...
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