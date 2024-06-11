Lサイズ【刺繍ユニ】#7 石川雄洋 2015 スターナイト

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横浜DeNAベイスターズスターナイト2015ハイクオリティレプリカユニフォーム刺繡背番号7石川雄洋選手 Lサイズ素人が見る限り特に汚れはありません。配布ユニフォームではなく、公式ショップ販売のハイクオリティレプリカユニフォームです。表の「YOKOHAMA」の文字と背番号「7」・「T.ISHIKAWA」はプリントではなく刺繍が入っております。素人保管、人の手に渡ったものとご了承頂ける方にお譲りいたします。コメントなしの即購入歓迎です。早い者勝ちです。よろしくお願いいたします。#横浜DeNAベイスターズ#Ｉ☆YOKOHAMA#7#石川雄洋#スターナイト#ユニフォーム#2015#横浜頂戦#横浜高校野球チーム...横浜DeNAベイスターズ