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商品詳細
ちっちゃいバファローズポンタ ぬいぐるみ新品未開封ですが購入した時から写真5枚目のような茶色汚れみたいなものがありました気にされる方は購入をお控えくださいオリックスバファローズ バファローズポンタ
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