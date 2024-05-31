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ちっちゃいバファローズポンタ
商品番号 I76733732889
商品名

ちっちゃいバファローズポンタ
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 1,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ちっちゃいバファローズポンタ　ぬいぐるみ新品未開封ですが購入した時から写真5枚目のような茶色汚れみたいなものがありました気にされる方は購入をお控えくださいオリックスバファローズ　バファローズポンタ
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