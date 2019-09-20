大谷翔平　Tシャツ　顔

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エンゼルススタジアムでの試合の際、30000人限定で配布された非売品の大谷翔平選手の顔が全面にプリントされたTシャツです。配布された日は、既にドジャースの優勝が決まっており消化試合のため、配布数は30000に達していないと思います。当時現地で試合を観覧し、いただきました（当日大谷選手は手術後のため試合には出れませんでした）＊サイズはXL（全員XLでの配布でした）＊新品・未開封（撮影の為一度開けました）＊非売品サイズはXLですが、現地で小柄な方も着ていました。オーバーサイズで良かったです。こちらの洋服はまとめ売りの対象外です。#大谷#エンジェルス#顔#限定品#日ハム#MVP#完全正規品#本物です