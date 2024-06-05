ラケットバック　ゼブラ柄

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即購入可新品バルデマッチ超希少絶版のゼブラ柄ラケットトートバック中身を取るために袋から出しましたご了承下さい折りたたんで発送する予定です新品ですが、昔の商品なので劣化や汚れがある可能性がありますご了承下さい