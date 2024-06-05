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POLAR BEAR 阪神コラボ　バッグ、保冷セット
商品番号 K34678739754
商品名

POLAR BEAR 阪神コラボ　バッグ、保冷セット
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用です。バッグは肩からかけれて応援グッズをひとまとめにできるくらい大きさがあります。ペットボトル保冷ポーチ？は肩からかけれます。ぱっと見阪神グッズっぽくないので普段使いもできます(\u003e◡\u003c)種類···応援グッズ野球チーム···阪神タイガース
http://narcologia.ru/goods/composite319654.html
http://narcologia.ru/goods/encourage179672.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical989601.html

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