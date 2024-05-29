1/6ドイツ将校アクションフィギュア

ドイツ武装親衛隊大佐ヨアヒム・バイパー フィギュアです。出店用画像用に外箱は開封しました。その他本品は未開封です。よろしくお願いします。#ドイツ軍フィギュア#親衛隊#武装親衛隊ドイツ軍フィギュア#ミリタリーフィギュア#アクションフィギュア



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