名古屋グランパス 2019 鯱の大祭典限定ホームユニフォーム S ビームス

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値下げ不可商品名古屋グランパス2019鯱の大祭典限定ホームユニフォームビームスジャパン色ホームサイズSミズノ正規品2019夏の鯱の大祭典時限定3試合着用の限定ユニフォームです。ビームスとのコラボ商品です。発売はオーセンティックのみの発売です。状態は主観にはなりますが4回位着ました後保管の多少使用感ありますがまだまだ綺麗な状態です。サイズSですのでお子様や女性の方にも。サイズ着丈約71cm身幅脇下約46cm肩幅約41cm袖丈約21cm個人保管品ご理解の上お願い致します。また質問でどのような体系に合うかや着用感等の質問は個人差がありますのでご遠慮下さい。よろしくお願いします。丈···半袖