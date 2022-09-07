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阪神タイガース cruz クルーズ ユニフォーム 助っ人 42 当時物 貴重
商品番号 X95257013414
商品名

阪神タイガース cruz クルーズ ユニフォーム 助っ人 42 当時物 貴重
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 1,719 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪神タイガースユニフォーム　ウェア　グッズ42クルーズ2001年の1年間プレーしただけなのである意味貴重です。バースの再来と言われましたが、結果そうでもなかったです。これ着て応援してたらかなり通なファンだと思われるかと思います。首元若干黄ばみ等ありますが、しっかりクリーニングすれば綺麗になるレベルかなとは思います。ユニフォームクオリティ、生地は良いです。コンディションに関して完璧を求める方はご遠慮ください。サイズ　L着丈約73センチ身幅約50センチ中日ドラゴンズヤンキースパイレーツカージナルス矢野　藤川新庄　村上中野　近本佐藤輝明
http://narcologia.ru/goods/ambassador604406.html
http://narcologia.ru/goods/reflector255264.html
http://narcologia.ru/goods/Persia255088.html

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