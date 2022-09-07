阪神タイガース cruz クルーズ ユニフォーム 助っ人 42 当時物 貴重

阪神タイガースユニフォーム ウェア グッズ42クルーズ2001年の1年間プレーしただけなのである意味貴重です。バースの再来と言われましたが、結果そうでもなかったです。これ着て応援してたらかなり通なファンだと思われるかと思います。首元若干黄ばみ等ありますが、しっかりクリーニングすれば綺麗になるレベルかなとは思います。ユニフォームクオリティ、生地は良いです。コンディションに関して完璧を求める方はご遠慮ください。サイズ L着丈約73センチ身幅約50センチ中日ドラゴンズヤンキースパイレーツカージナルス矢野 藤川新庄 村上中野 近本佐藤輝明



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