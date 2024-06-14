ローリングス硬式グローブpropreferred11.5インチ

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利き手・特徴···右利き用競技の種類···硬式用途・種類···オールラウンド2年前に購入しキャッチボールなどで使ってました。ポジションはキャッチャーだったので全く使っていません。なので出品します。定価60,500円売れたらクリーナーなどで磨いてから出品したいと思います。