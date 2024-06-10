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ミズノプロ　オリジナルオーダーモデル　中学硬式推奨モデル　キャッチャーミット
商品番号 M75934981171
商品名

ミズノプロ　オリジナルオーダーモデル　中学硬式推奨モデル　キャッチャーミット
ブランド名 ミズノプロ
特別価格 税込 19,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

特殊なコネクトバックスタイルを採用したキャッチングがしやすいモデルが登場！サイズを5mmダウンさせタイト仕様にして中学生に扱いやすい様アレンジ！プラムブラウンの本体カラーに紐カラーにブラックを採用。平裏カラーをスカイブルーにしてみました。ポケットが若干深くボールがしっかり収まり握りこみやすいコネクトバックスタイルとなっております。芯材を厚く・硬く設定し、中学硬式野球プレーヤーの方にしっかり仕様してもらえるスペックを持たせました。中学硬式推奨モデル　捕手用　コネクトバック型サイズ：基本より5mm小本体カラー：プラムブラウン皮ひも：ブラックステッチ：ターコイズ平裏カラー：スカイブルー仕様：バンド裏クッションパッド仕様HAGAJAPAN製※ボーイズリーグのみ使用可能品番：W823070873535-TOMOI/O
http://narcologia.ru/goods/mythic290635.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild564652.html
http://narcologia.ru/goods/Persia150988.html
ミズノプロ　オリジナルオーダーモデル　中学硬式推奨モデル　キャッチャーミット
ミズノプロ　MIZUNOPRO　オリジナルオーダーモデル　中学硬式推奨モデル　捕手用　キャッチャーミット　中日・木下型採用　5mm小仕様　 HAGAJAPAN製　ブロンドカラー　学生野球プレーヤーに人気カラー　受注生産
ミズノプロ　オリジナルオーダーモデル　中学硬式推奨モデル　キャッチャーミット
ミズノプロ　MIZUNOPRO　オリジナルオーダーモデル　中学硬式推奨モデル　捕手用　キャッチャーミット　コネクトバックスタイル　5mm小仕様　 キャッチングしやすいモデル　バンド裏クッションパッド搭載　HAGAJAPAN製
ミズノプロ　オリジナルオーダーモデル　中学硬式推奨モデル　キャッチャーミット
ミズノプロ　オリジナルオーダーミット　中学硬式推奨モデル　キャッチャーミット
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ミズノプロ　MIZUNOPRO　オリジナルオーダーモデル　中学硬式推奨モデル　捕手用　キャッチャーミット　広島・曾澤型採用　Iブラック　操作性抜群　 型付無料　HAGAJAPAN製
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ミズノプロ　MIZUNOPRO　オリジナルオーダーモデル　中学硬式推奨モデル　捕手用　キャッチャーミット　広島・坂倉型採用　ナチュラルライム　 操作性抜群　HAGAJAPAN製
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ミズノプロ　MIZUNOPRO　オリジナルオーダーモデル　中学硬式推奨モデル　捕手用　キャッチャーミット　巨人・大城型採用　5mm小仕様　 操作性抜群モデル　バンド裏クッションパッド搭載　HAGAJAPAN製
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