ミズノプロ　オリジナルオーダーモデル　中学硬式推奨モデル　キャッチャーミット

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商品詳細
特殊なコネクトバックスタイルを採用したキャッチングがしやすいモデルが登場！サイズを5mmダウンさせタイト仕様にして中学生に扱いやすい様アレンジ！プラムブラウンの本体カラーに紐カラーにブラックを採用。平裏カラーをスカイブルーにしてみました。ポケットが若干深くボールがしっかり収まり握りこみやすいコネクトバックスタイルとなっております。芯材を厚く・硬く設定し、中学硬式野球プレーヤーの方にしっかり仕様してもらえるスペックを持たせました。中学硬式推奨モデル 捕手用 コネクトバック型サイズ：基本より5mm小本体カラー：プラムブラウン皮ひも：ブラックステッチ：ターコイズ平裏カラー：スカイブルー仕様：バンド裏クッションパッド仕様HAGAJAPAN製※ボーイズリーグのみ使用可能品番：W823070873535-TOMOI/O
http://narcologia.ru/goods/mythic290635.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild564652.html
http://narcologia.ru/goods/Persia150988.html
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ミズノプロ MIZUNOPRO オリジナルオーダーモデル 中学硬式推奨モデル 捕手用 キャッチャーミット コネクトバックスタイル 5mm小仕様 キャッチングしやすいモデル バンド裏クッションパッド搭載 HAGAJAPAN製
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