ミズノプロ　オリジナルオーダーモデル　中学硬式推奨モデル　キャッチャーミット

ミズノプロ MIZUNOPRO オリジナルオーダーモデル 中学硬式推奨モデル 捕手用 キャッチャーミット 中日・木下型採用 5mm小仕様 HAGAJAPAN製 ブロンドカラー 学生野球プレーヤーに人気カラー 受注生産