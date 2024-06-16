阪神電車限定☆阪神タイガース ☆優勝記念グッズ

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商品詳細
阪神電鉄が限定で発売した記念入場券、ICカードパスケース、缶バッジ、キーホルダー4点セットです！※ICカードパスケース、缶バッジ、キーホルダー(記念入場券のみこちらの出品商品のみ)はもう1点ずつ在庫がございますのでご購入希望の方はコメントよりお伝え下さいm(__)m
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