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ソフトバンクホークス　柳田選手　#44 ユニフォーム　※サインは鶴岡選手です。
商品番号 D65683478381
商品名

ソフトバンクホークス　柳田選手　#44 ユニフォーム　※サインは鶴岡選手です。
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

福岡ソフトバンクホークスの柳田選手#44時代のユニフォームです。直筆サイン入りですが柳田選手ではなく、当時捕手で在籍しておりました、鶴岡選手のものです。前側に少しシミがございます。野球チーム···福岡ソフトバンクホークス種類···レプリカユニフォームあくまでも中古品という事をご理解のうえご購入をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper988309.html
http://narcologia.ru/goods/enquire808189.html
http://narcologia.ru/goods/message464727.html
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