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陽川尚将阪神タイガースユニフォーム
商品番号 E39689560552
商品名

陽川尚将阪神タイガースユニフォーム
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

陽川尚将阪神タイガース時代のユニフォームとタオルです新品未開封です胴回り97〜103身長177〜183Ｏサイズです
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