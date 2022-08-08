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2枚★未開封★北海道日本ハムファイターズ エスコンフィールド北海道 法被2枚
商品番号 H72664788674
商品名

2枚★未開封★北海道日本ハムファイターズ エスコンフィールド北海道 法被2枚
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 1,691 円
在庫状況 あり

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商品詳細

北海道日本ハムファイターズエスコンフィールド北海道超夏　ハッピ2枚セットです。8/5に配布されたものです。　新品未開封です。新品未開封ですが、配布による袋シワなどはあると思います。配送の際、画像の状態から折りたたんでの発送となります。ご理解のある方のご購入お願い致します。
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