オリバーカーン 直筆サイン入り色紙

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商品詳細
数年前オリバーカーンが主催のサッカー大会の際に書いてもらったサインです。
http://narcologia.ru/goods/pompous705323.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose908440.html
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