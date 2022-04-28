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オリバーカーン 直筆サイン入り色紙
商品番号 N51557728739
商品名

オリバーカーン 直筆サイン入り色紙
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,160 円
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商品詳細

数年前オリバーカーンが主催のサッカー大会の際に書いてもらったサインです。
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