佐々木朗希選手、荻野貴司選手、ボブルヘッド

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商品詳細
野球チーム···千葉ロッテマリーンズ佐々木朗希ボブルヘッド荻野貴司ボブルヘッドブラックサマーチーム26有料ファンクラブ会員に配布されましたものです。未開封ですが、受け取った時にから箱に傷など歪みがあるかもしれません。気になる方はお控えください。⚪︎二つセットになります。⚪︎ブラックサマーウィークのスマホライトに付けるシールを3つ付けます。⚪︎入場配布されたスライドファフナータブも付けます。
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