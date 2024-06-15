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最終値下げ価格⭐️DIOS PRO-X ディオス プロ エックス 00U
商品番号 H59323702836
商品名

最終値下げ価格⭐️DIOS PRO-X ディオス プロ エックス 00U
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 5,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名DIOSPRO-X総重量268gグリップサイズ00ガットゴーセンライジングストーム(黒)R59/2張り替えガットテンション縦横27P※2枚目より実物の写真です。私には少しヘッドが軽るく感じるので出品します。元グリップにオーバーグリップしてます。エッジガード貼っていますが中古品ですので傷やスレあるかと思いますのでご理解の上でご購入ください。ガットも張り替えたばかりですのでお買い得かと思います。気になる箇所あれば写真あげますのでコメントください。専用ケースや保証書はありません。細かなスペックは公式サイト等でご自身でお調べください。これ以上の値下げはありませんので交渉はご遠慮ください。⚠️画像の色はご利用のモニター環境などにより実際の色と違って見える場合があります。⚠️コンビニ/ATM払いの方は取引メッセージにて支払日の連絡をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/seamless655929.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis749344.html
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