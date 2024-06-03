ヨネックス　テニスシューズ　新品　23.5

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対応コート···オムニ・クレー兼用サイズ···23.5cm息子用に洗い替えで準備しておりましたが、一度も使う事なくサイズアウトしましたので、出品します。基本的に箱無しで送らせて頂きます。ご希望の方には箱有りで対応致しますがお値下げ交渉はご遠慮下さい。自宅保管していましたことご了承下さる方よろしくお願いします。#ヨネックス#新品#ボーイズ#テニスシューズ#テニス